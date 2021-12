Décoration : Diouma Dieng Diakhaté élevée au rang de Grand Officier dans l'Ordre National du Lion.

Le Président Macky Sall a procédé, au CICAD, le 15 Décembre 2021, à la réception des dignitaires. Il s’agissait d’une remise de décorations dans nos différents ordres nationaux à des sénégalais pour bons et loyaux services rendus à la nation. Le Chef de l’État a loué le comportement républicain et exemplaire des récipiendaires. Parmi eux, Mme Diouma Dieng Diakhaté a été élevée au rang de Grand Officier dans l'Ordre National du Lion.



Selon elle, "le Président ne décore pas Diouma Dieng, il décore d'abord une sénégalaise, une citoyenne, une africaine qui tente chaque jour d'honorer son pays et de porter son rayonnement à travers le monde." Très émue par cette distinction, l'ambassadrice dira : " J'ai été plusieurs fois décorée ici et un peu partout à travers le monde. Mais cette distinction de mon pays me touche le plus. Merci Mr le Président Macky Sall, merci à Mr le Grand Chancelier. Je suis fière d'être sénégalaise !" a conclu la grande styliste...