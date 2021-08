Le Collectif "Aar Sunu Littoral" a procédé ce 4 août, comme annoncé à travers un communiqué, au dépôt à la Cour suprême, d'un recours contre l’État du Sénégal.



La saisine vise l'annulation du décret n° 2021-701 approuvant et rendant exécutoire le Plan d'urbanisme de détails de la zone Nord de Guédiawaye et déclassant la zone couverte par le Plan d'Urbanisme de Détails de la zone Nord de Guédiawaye d'une superficie de 150,58 ha.



Dans une note rendue officielle, le collectif "Aar Sunu Littoral" en synergie avec des organisations telles que Action pour la Justice Environnementale (AJE), Jeunes Volontaires pour l'Environnement (JVE) et le Forum Civil/Guédiawaye a informé avoir saisi la Cour Suprême sur le décret "n°2021-701 portant déclassement de 150 ha" de la bande des filaos attesté par une amende de pourvoi faisant état des sommes dûes délivrée par l'administrateur des greffes, Me Abdoulaye Diouf et dont Dakaractu a reçu une copie.



Composé essentiellement d'organisations de la société civile, le collectif "Aar Sunu Littoral" exige purement l’annulation du décret présidentiel déclassant la bande des filaos pour, renseigne-t-il, préserver le littoral.