Déclaration universelle des droits de l’homme : Atelier de formation continu en protection et droit de l'enfant

L'Institut des droits de l'homme et de la paix (IDHP) en partenariat avec l'université de Genève a organisé un atelier de formation continue en protection et droit de l'enfant, ce lundi 10 Décembre 2018, à l’ucad II en présence de son Excellence Mme Marion Weichelt Krupsky, ambassadrice de la Suisse au Sénégal, de Mme Paola Riva Gapany, directrice de l’IDE (institut des droits de l’enfant) et du Pr. Samba Thiam, directeur de l’IDHP.

En effet, ce jour correspond avec la déclaration universelle des droits de l’homme, qui est « un moment précieux pour nous, pour magnifier davantage la promotion et la nécessaire protection des droits de l’homme… », a déclaré le Pr. Samba Thiam. Cet atelier de formation est mis sur pied grâce à une collaboration IDHP-UCAD-IDE.