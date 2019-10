Déclaration officielle de Khalifa Sall : « Le passé c’est du passé. Je n’en veux à personne ! »

Ce lundi 21 octobre a été la toute première sortie officielle de l’ancien maire de Dakar face à la presse. Et devant ses militants venus en masse, Khalifa Ababacar Sall a tenu à les rassurer sur son séjour au niveau de la MAC de Rebeuss.



Après tout ce qu’il a enduré durant ces dernières années avec la justice, Khalifa Ababacar Sall se veut formel : « Le passé c’est du passé. Je n’en veux à personne ! » Cette détention ne le poussera guère à baisser les bras. Mais à l’en croire, ça ne fait que renforcer son ambition à vouloir permettre aux sénégalais et aux sénégalaises de vivre dans de bonne conditions.



Selon lui, cette détention a renforcé ses convictions sur la nécessité d’améliorer les conditions de détention et de traitement des détenus. Il a fait aussi le constat sur les « effets désocialisant de la prison contre lesquels il faut rapidement apporter des solutions telles le maintien des liens familiaux, la transformation des lieux de privatisation de liberté en espace d’acquisition de savoir-faire pour favoriser la réinsertion des détenus… »