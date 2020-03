Déclaration du ministre de la Santé : Comment le premier cas de Coronavirus a été détecté au Sénégal.

Abdoulaye Diouf Sarr a donné ce lundi ses premières expressions publiques depuis l’annonce du premier cas confirmé du Covid-19 au Sénégal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a expliqué comment le premier cas de Coronavirus a été suspecté.



Le patient présentait, selon l’autorité, les symptômes de la grippe. Il a été testé pour le coronavirus. C’est le premier cas suspect sur le sol sénégalais et les résultats du test se sont révélés positifs



Comment en est-on arrivé là ? « La cellule d’alerte a été contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d’un patient français. Il présentait une fièvre de 39°, un mal de gorge et des maux de tête. Une équipe s’est rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer des prélèvements », a expliqué le ministre.



Le cas 1 du Coronavirus est arrivé, selon Diouf Sarr, le 26 février 2020. «A ce jour, l’état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure. Le dispositif est renforcé. Il est actuellement mis en quarantaine à l’hôpital Fann », a précisé le ministre de la Santé.