Déclaration du Khalife général de Médina Baye : Serigne Mahy Ibrahima Niass invite les disciples au respect des gestes barrières et à faire preuve de discipline.

Le nouveau Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass a fait sa toute première déclaration en exhortant ses disciples à faire preuve de discipline et au respect des gestes barrières en cette période de Covid-19.



Le guide a même menacé de ne pas prendre ses fonctions de Khalife si les talibés ne font aucun effort pour respecter leur part du contrat.



"La discipline sera érigée en crédo. Tout dépendra de ce que vous comptez en faire, mais votre engagement sera un grand apport en ce sens. Mais si rien n'est fait, je risque de démissionner d'une façon prématurée...", a-t-il laissé entendre.



Parlant de la venue du chef de l'État, Serigne Mahy Ibrahima Niass a invité les jeunes disciples à lui réserver un accueil chaleureux et à ne plus passer leur temps à déplorer le fait que le président de la République décide souvent de ne pas se rendre à la cité religieuse. "Il y va de l'image de Médina Baye...", a-t-il noté.



À rappeler que le défunt Khalife général de Médina Baye sera inhumé ce jeudi dans la cité religieuse. Les fidèles talibés viendront des quatre coins du monde pour accompagner le 4 ème Khalife de Baye Niass jusqu'à sa dernière demeure...