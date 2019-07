Déclaration du Comité Directeur de Teungueth FC : TFC n'ira pas en Afrique.

Le 31 Mai lors de la réunion technique de préparation de la coupe du Sénégal, nous avions été informés que les préliminaires de la coupe CAF allaient démarrer début Aout 2019 contrairement aux autres années sur décision de la CAF.

Cette décision comporte des implications financières et sportives considérables et rend impossible la mise en place d’une stratégie africaine (sportive, marketing et financière). Nous venons à peine de clôturer la saison le 09 Juin 2019. Comme on dit « Loula bèt meunla » au Sénégal.

Pour être dans les meilleures conditions de performance et représenter le Sénégal en Afrique, cela implique d’énormes moyens et beaucoup de clubs y ont laissé des plumes (déboires financiers, relégation en divisions inférieures si ce ne sont des problèmes avec la justice).

• Reprendre une nouvelle préparation hivernale de 4 semaines (Coût en pension complète 20 millions au minimum).

Remettre en marche la machine de Juillet à Novembre 2019 requiert un budget de 80 millions minimum, malgré les 23 billets du ministère des sports.

• Enchainer sur la coupe de la ligue, la coupe du Sénégal et un championnat de 26 journées demande un budget de plus de 100 millions.

• Faute de temps pour pouvoir disposer d’une équipe africaine digne de ce nom.

• Faute de soutien conséquent des autorités locales et sportives.

• Faute de stade digne de ce nom à Rufisque malgré 7 ans de fermeture.

• Faute de budget conséquent non disponible en juillet 2019 (80 millions à 200 pour faire une saison).

Nous sommes au regret de renoncer à notre droit de participer à ces préliminaires de la coupe CAF. Si c’est pour aller faire un tour sans réunir les conditions d’une participation correcte, nous disons NON. Nous sommes désolés pour la jeunesse Rufisquoise et

Sénégalaise. Le football local sénégalais aussi bien professionnel qu’amateur mérite plus de respect et d’attention. Ces ligues sont pourvoyeuses de plus de 3500 emplois directs. Surtout qu’on ne nous dise pas "vous vendez des joueurs". Aucun joueur sénégalais n’a été l’objet d’un transfert significatif pesant dans la comptabilité. C’est plutôt des départs sociaux. L’Equipe Sénior A n’est que le sommet de l’iceberg. La coupe du président de la République est revenue à Rufisque après 42 ans de disette. Laissons nos autorités se glorifier de ce succès mais qu’ont-elles fait pour le sport à Rufisque en 10 ans. Nous sommes à des années lumières des clubs comme Al Ahly, TP Mazembe et autres Horoya en termes d'infrastructures et de politique sportive. Nous voulons ces résultats mais nous faisons moins. Si notre équipe nationale A performe, ainsi que les petites catégories, il faut rendre hommage à tous les présidents de clubs et membres du mouvement associatif qui ont sorti tous ses joueurs au grand bonheur du peuple sénégalais. TFC dit Non Merci à un échec sportif programmé et à un suicide financier qui hypothéquerait la croissance et la pérennité de ce club. Nous rassurons nos sympathisants et leurs donnons RV au début de la saison 2020 avec une équipe rajeunie compétitive et forte pour le championnat.



Le Comité Directeur de TFC