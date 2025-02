Déclaration du Cap : l'Initiative des Leaders Africains pour l'Allègement de la Dette appelle à un plan global audacieux

L'Initiative des Leaders Africains pour l'Allègement de la Dette (ALDRI), composée d'anciens chefs d'État, a publié une déclaration intitulée "Déclaration du Cap", appelant à la mise en œuvre urgente d'un plan global audacieux d'allègement de la dette pour l'Afrique et les autres pays en développement.



« À une époque où l'économie mondiale est confrontée à des chocs multiples – pandémies, crises énergétiques, insécurité alimentaire et inflation –, où les hausses de taux d'intérêt exacerbent une crise de la dette souveraine menaçant l'avenir de l'Afrique, où les feux ravagent les forêts, les inondations dévastent les rivières et les sécheresses assèchent nos terres, où le potentiel de l'Afrique en tant que leader dans les solutions climatiques est évident mais entravé par le manque d'investissements, où l'instabilité politique et économique mondiale règne et où la coopération financière mondiale risque de s'effriter, alors que l'Afrique est un continent riche en ressources, en jeunesse, en ambition et en innovation, un leader de la transition verte mondiale, nous, un groupe de leaders africains, réunis au Cap sous l'égide de l'ALDRI, appelons à une action audacieuse et immédiate pour un plan global d'allègement de la dette pour l'Afrique et les autres pays en développement accablés par un fardeau excessif. »



L'ALDRI souligne l'urgence de la situation : « L'Afrique est piégée dans une crise de la dette sans précédent depuis 80 ans. Plus de la moitié de sa population vit dans des pays où les paiements d'intérêts dépassent les dépenses en éducation, santé et climat. Un allègement significatif de la dette est crucial pour financer les Objectifs de Développement Durable de l'ONU à l'horizon 2030 et les objectifs de l'Accord de Paris, ainsi que pour obtenir des financements à faible coût. Cette crise est aggravée par les effets du changement climatique, qui déstabilisent les économies. »



L'initiative met en avant la présidence sud-africaine du G20 en 2025 comme une opportunité cruciale : « Nous sommes à un tournant historique. Le G20, sous présidence africaine, doit prouver sa capacité à résoudre les crises financières mondiales. Nous saluons l'engagement du Président Cyril Ramaphosa à prioriser la viabilité de la dette des pays en développement. Le G20 doit répondre à l'appel de l'Afrique. »



L'ALDRI propose une approche en deux volets :



Restructuration globale de la dette pour les pays très endettés :

Un processus de restructuration équitable et inclusif, impliquant tous les créanciers.

Une comparabilité de traitement entre créanciers pour éviter la fragmentation.

Réduction du coût du capital pour tous les pays en développement :

Rehaussement du crédit par les institutions multilatérales.

Mécanismes de suspension de la dette pour libérer des marges budgétaires.

« L'allègement de la dette n'est pas de la charité, mais un investissement dans un avenir prospère et durable pour l'Afrique et le monde. Il est essentiel pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Une Afrique forte est un atout pour le monde. Aujourd'hui, au Cap, l'ALDRI déclare qu'il est temps d'agir pour un plan global audacieux d'allègement de la dette. »

Les signataires incluent :S.E. Olusegun Obasanjo (Nigéria)S.E. Macky Sall (Sénégal)S.E. Joyce Banda (Malawi)S.E. Jakaya Mrisho Kikwete (Tanzanie)S.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo (Ghana)S.E. Dr. Ameenah Gurib-Fakim (Maurice)S.E. Hailemariam Desalegn (Éthiopie)S.E. Yemi Osinbajo (Nigéria