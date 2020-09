Déclaration du 1er Safar : Chaleureux remerciements du Khalife général des mourides au président Macky Sall.

Lors de sa déclaration du 1er Safar, le Khalife général des mourides s’est dit « profondément touché » de la considération et du soutien que lui témoigne le président de la République, Macky Sall. Serigne Mountakha Mbacké lui a adressé ses très « sincères remerciements » pour l’appui constant que le Chef de l’Etat ne cesse de témoigner à l’ensemble de la famille de Serigne Touba. « Il m’est à plusieurs reprises venu en aide, m’a rendu service et m’a témoigné de sa bienveillance », remercie le guide religieux. Il appelle ainsi les talibés et ses concitoyens à la vigilance, au respect des consignes et à participer à l’effort qu’exige la lutte contre le Covid-19.