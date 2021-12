Déclaration de patrimoine : Les limites de la loi et les 7 fortes recommandations du Forum Civil qui légitiment une réforme des textes.

Au Sénégal, il a été engagé la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite. Pour ce faire, il a été mis en place, des instruments juridiques, des mécanismes tendant à contenir ce fléau à l’image de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014. Des textes juridiques relatifs à la déclaration de patrimoine ont été ainsi adoptés pour rendre opérationnelle la mission de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes, assignée à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).

Le Forum Civil, dans un rapport parcouru par Dakaractu, a dénombré 7 recommandations majeures qui légitiment la révision de la loi portant Déclaration de patrimoine.