Déclaration de patrimoine : Alité, Cheikh Oumar Hanne seul manquant à l'appel.

Alors que le 31 août 2020, la date butoir donnée par le Chef de l'État à ses ministres pour faire la déclaration de patrimoine est derrière nous, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) révélait hier que sur 35 ministres, 34 ont fait leur déclaration de situation patrimoniale.



Un seul donc manquait à l'appel. Et Dakaractu qui a creusé a fini par trouver le manquant à l'appel. Il s'agit du Ministre de l'enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne.





Mais comme présenté par certains confrères, l'ancien Dg du Coud est loin d'être dans une posture de défiance de l'autorité. En effet, nous renseigne t-on, Cheikh Oumar Hanne est depuis quelques jours malencontreusement alité.



Sûr qu'à son retour aux affaires et en pleine forme, il s'acquittera de son devoir citoyen. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas...