Invité par Pape Ngagne, dans son émission "Faram Faccé" de ce Mercredi 5 février 2020, le responsable politique du Pds, ancien président du groupe parlementaire du Pds, M. Doudou Wade, s'est prononcé sur la déclaration de patrimoine. Selon lui, la constitution est claire : " le président nouvellement élu doit obligatoirement faire sa déclaration de patrimoine et la rendre publique. Et depuis sa réélection à la tête du pays, es-ce que le président Macky Sall l'a fait? Non!" Voilà ce qui, selon le membre du comité directeur du Pds, justifierait le fait que "le ministre Moustapha Diop ait refusé de se soumettre au contrôle de la cour des comptes", avant d'ajouter : "si le président refuse de se soumettre à la loi, les ministres, les députés refuseront de le faire."

Pour rappel, le ministre Moustapha Diop est accusé par la Cour des comptes davoir tenu des propos diffamatoires et d'avoir entravé l’action de la Cour et l’exercice régulier des fonctions de magistrat...