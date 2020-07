Venu remettre les kits alimentaires aux chauffeurs de la petite Côte, le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement, maire de Thiadiaye, coordinateur départemental des apéristes de Mbour a été interpellé sur l'actualité précisément sur la déclaration de patrimoine des ministres imposée par le président Macky Sall d'ici plus tard fin Août.

Le ministre n'a pas voulu être long sur le sujet, "je me suis acquitté de cet exercice depuis longtemps", avant de s'engouffrer dans sa voiture", direction Thiès.