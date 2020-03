C’est désormais officiel, la communauté Layène vient de surseoir au 140ème appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi qui avait été prévu les 25 et 26 mars prochain. La décision a été officialisée par le porte-parole de la famille, Seydina Issa Thiaw Lahi après des concertations approfondies avec le khalife de la communauté Layène, Abdoulahi Thiaw Lahi en présence du comité d’organisation de l’appel, du groupement central et de la fédération des daahiras. La voix des Layène a rappelé la posture de la communauté quand l’épidémie de la peste avait gagné le pays en 1914 et 1931.

‘’Nous respectons les institutions et sommes des républicains, aujourd’hui c’est le Sénégal qui a besoin de ses citoyens et nous savons que le pays est un État unitaire, donc nous suivons les mesures édictées par le chef de l’Etat’’, a confié Seydina Issa Lahi, fils du khalife et porte-parole de la famille. Il a notamment appelé à privilégier la citoyenneté.

‘’Le khalife n’a pas lui-même confectionné sa carte d’identité, on lui a remis ça, c’est un citoyen du pays’’, a-t-il soutenu pour étayer sa thèse. Il a par ailleurs invité à plus de responsabilité dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus et appelé au respect strict des consignes sanitaires.