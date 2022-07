En marge d'une visite de courtoisie auprès des foyers religieux, la coalition Yewwi Askan Wi en a profité pour solliciter des prières pour la paix et la stabilité du pays. Yewwi Askan Wi a sauté sur cette occasion pour rappeler sa position relative à la non violence.



Barthélémy Dias qui était accompagné des candidats de Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar, a délivré un message fort en vue de la mobilisation des électeurs pour que demain des lois puissent être votées pour réduire la cherté du coût de la vie qui a été provoquée par le train de vie démesuré de l'État.



Pour que les natifs de Dakar puissent eux aussi avoir des toits, Yaw compte combattre la spoliation foncière occasionnée par des fonctionnaires sans foi ni loi. Aussi, ladite coalition promet de relancer les programmes sociaux au grand bonheur de la population.



Yaw va consacrer une attention particulière au secteur de la santé en dotant le ministère de la santé d'un budget d'investissement et non d'un budget de fonctionnement. Pour éviter les grèves cycliques qui mettent à genoux le système éducatif, Barthélémy Dias d'informer que l'éducation sera placée au rang des priorités...