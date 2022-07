La grande coalition Wallu Sénégal a consacré aujourd'hui son temps d'antenne aux dures conditions de vie des sénégalais.



Selon Woré Sarr, le règime en place n'a pas su tenir debout le flambeau, contrairement à leur prédécesseur, le président Abdoulaye Wade qui a fait de grandes réalisations, notamment le monument de la Renaissance, le Grand Théâtre, l'Aéroport Blaise Diagne, l'hôpital Dalal Jamm à Guédiawaye (Le premier en Afrique), l'hôpital des enfants de Diamniadio entre autres.



Madame Sarr dira que pour que la stabilité soit une réalité au Sénégal, il va falloir pour les électeurs voter l'inter-coalition Yewwi-Wallu et mettre hors service le " Benno Tass Yakaar". Woré Sarr de déplorer le coût très élevé de la vie à travers la famblée des prix du sac de riz, de l'huile, la viande etc. " Les familles sont fatiguées... Ce régime a véritablement montré ses limites".



Revenant sur la situation de la jeunesse, elle a déploré le manque d'emploi qui fait que beaucoup de jeunes se mettent à braver la furie de l'océan à la recherche d'une vie meilleure.



La grande coalition Wallu Sénégal promet ainsi avec une majorité écrasante de corriger tous ces manquements au grand bonheur des sénégalais.



De son côté, Pape Saër Guèye a lancé un message à la Diaspora dans le but de magnifier la coalition entre Yewwi et Wallu "gage d'un grand changement par rapport au contexte actuel"...