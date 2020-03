Déclaration de Monsieur Moustapha Niasse Président de l’Assemblée nationale sur la situation créée au Sénégal et dans le monde par le Coronavirus.

1- Ce phénomène de crise sanitaire porte une dimension universelle et touche toutes les régions du monde.



2- Les phénomènes de cette nature se sont déjà produits dans l’histoire de l’humanité. Ils ont été combattus et éradiqués grâce au génie humain et aux progrès de la médecine.



3- Au Sénégal, le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, a porté au plus haut niveau le flambeau du combat et a appelé tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises, pour une prise en charge commune de ce combat, à tous les niveaux et avec des mesures appropriées, tant au plan humain qu’au niveau de la méthode scientifique.



4- Après les félicitations et le soutien au Président de la République, pour la manière dont il conduit ce combat et cette croisade, il est juste de souligner le travail remarquable que mènent le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et ses Equipes, les médecins et tous les acteurs des Services de santé, le Secteur public comme le Secteur privé, les cliniques et les laboratoires d’analyse, et en particulier l’Institut Pasteur de Dakar.

Ces acteurs sont en train d’accomplir un travail de qualité, performant, avec un professionnalisme reconnu.

Le volet pédagogique est à souligner. Les populations sénégalaises sont invitées à se conformer aux mesures-barrières qui ont été définies et qui ont été largement diffusées.



5- Les Sénégalaises et les Sénégalais ont admirablement répondu à cet Appel à l’unité, à la mobilisation et à la solidarité active, pour combattre ce phénomène. Nous sommes des êtres de foi, et nous ramenons le sens de ce combat à une intensité induite par notre foi en Dieu et en application, sans réserve, de l’esprit des Ecritures saintes. A cet égard, il convient de saluer les Chefs religieux et les Chefs coutumiers qui ont pleinement rempli leur mission.



6- Au nom des Députés, au nom de l’Assemblée nationale, je dis et redis notre adhésion totale au combat en cours et à la mobilisation concertée des énergies et de tous les moyens disponibles pour vaincre le Coronavirus au Sénégal, en Afrique et sur les cinq continents.



7- L’Assemblée nationale, depuis plusieurs jours, a entrepris une Souscription volontaire des Députés. Les montants réunis, pour un objectif de 50.000.000 F CFA vont être remis au Fonds de Riposte et de Solidarité dont la mise en place a été annoncée par le Chef de l’Etat, le mercredi 18 mars 2020.

Madame la Secrétaire générale, le Directeur et les membres du Cabinet ainsi que les personnels de l’Assemblée nationale qui le désirent vont participer solidairement à cet effort collectif.









Moustapha Niasse