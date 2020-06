Déclaration a l’occasion de la journée de l’enfant africain (Mme Ndeye Saly Diop Dieng)

A l’instar des Etats et gouvernements membres de l’Union Africaine, notre pays sacrifie, ce 16 juin, à la commémoration de la Journée de l’Enfant Africain, en hommage aux enfants massacrés en 1976 à Soweto, en Afrique du Sud, lors d’une manifestation contre une scolarité fortement inspirée par le régime raciste de l’Apartheid. Le thème retenu pour cette 30ème édition à savoir « Assurer l’accès à un système judiciaire mieux adapté aux enfants en Afrique » permet de faire le bilan de la justice juvénile et de dégager des perspectives. Outre la participation aux activités continentales, il sera organisé, suivant une tradition bien établie une semaine nationale de l’enfant qui permettra aux différents acteurs de faire un état des lieux sur la mise en œuvre du programme de protection d’urgence des enfants contre la covid-19 qui vient d’être renforcé par le Dispositif spécial de Protection sociale des enfants en situation difficile avec l’objectif zéro enfant dans la rue. Cette dynamique qui traduit la volonté de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République de garantir un environnement protecteur pour tous les enfants pendant et après la Covid-19, sera poursuivie et renforcée dans le cadre de la large synergie d’actions entre les Ministères, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les acteurs communautaires. Excellente journée à tous les enfants du Sénégal et d’Afrique.