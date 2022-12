Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : Le Sénégal célèbre le 74-75ème anniversaire de la déclaration

Le Sénégal, à l’instar des autres États membres des Nations Unies, a commémoré en cette matinée du mardi 13 décembre 2022 le 74-75ème anniversaire de la journée internationale des Droits de l’Homme. En effet, cette journée qui est célébrée chaque année en commémoration de l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1948, est une opportunité pour les autorités étatiques en charge de la question de faire un état de lieu de la situation relatif au respect des Droits de l’Homme, mais aussi une occasion pour les organisations de défense des droits Humains de faire une analyse sans complaisance de l’évolution de la lutte pour le reste des Droits de l’Homme.

« Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948 et pour la situation du Sénégal vous comprenez qu’aujourd’hui cette déclaration figure bel et bien en bonne place dans la Constitution sénégalaise donc aujourd'hui, c'est une déclaration qui a valeur constitutionnelle, déjà rien que cela montre à quel point le Sénégal reste attaché donc à cette déclaration qui est un document extrêmement important de 30 articles. Je pense qu'aujourd'hui l'ensemble des instruments juridiques internes qui sont inspirés un peu des autres instruments juridiques internationaux, ont pour source fondamentale la déclaration universelle des droits de l'homme donc du coup aujourd'hui, notre arsenal juridique en matière de promotion et de protection des droits de l'homme est bâti sur la base des principes qui gouvernent un peu la déclaration universelle de l’Homme tels que la question de l'universalité, la question de l'indivisibilité, mais également la question de l'interdépendance », a déclaré Me Pape Sène président du Comité des Sénégalais de Droits de l’homme.

Le thème de réflexion retenu cette année par les Nations Unies est « Dignité, Liberté et de Justice pour tous. » Selon Me Pape Sène « Cette célébration s'inscrit avec comme thème fondamental, la dignité humaine, la liberté mais également la justice parce que c'est aujourd'hui que le respect de la dignité humaine qui permet à l'être humain de pouvoir donc jouir de sa liberté d'aller et de venir de toutes ces libertés, mais également de réclamer justice pour tout ce qui concerne son environnement, c'est la raison pour laquelle donc nous attachons une importance particulière à cette Journée internationale des droits de l'homme... »