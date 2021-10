Déclaration : La réponse salée de l'APR Thiès-ouest à Aliou Sow, maire Rewmi de la localité.

Les élections locales approchent, et les masques commencent à tomber chez nos supposés partenaires : « sow ». Ces gens qui au lieu de s’excuser devant les thièssois pour ces 20 ans de gestion désastreuse et calamiteuse des collectivités à eux confiées par les populations, avec un bilan quasi nul et des scandales fonciers à répétition versent dans la provocation et le « dagassanté »



Face à un parti en perte de vitesses et vomis et honnis par les thièssois le président Macky SAll a eu l’extrême générosité de



➢ De les accueillir dans le Benno book yakaar sans aucune condition



➢ De nommer à la tête de la 3éme institution du pays qui était dirigé par un des plus fidèles soldats de l’APR madame Mimi Touré le président du rewmi. Le President Seck a relevé de leur fonction la majeure partie de cette institution pour y mettre ses hommes pensant certainement que c’était un partage de gâteaux



➢ D’enlever une digne fille de Thiès (Madame Ndeye Ticke Ndiaye Diop) qui a abattu un travail de titan au ministère de l’économie numérique pour y mettre un membre du rewmi ; un nouveau riche qui il y a encore un an avait de la peine a parrainer une finale départementale et qui est aujourd’hui subitement devenu un distributeur automatique de billets à la faveur de sa nomination ; un monsieur dont la gestion a été fortement décrié à Thiès de 2004 à 2014



➢ D’enlever d’autres soldats dévoués (Aly Nguouille ) au profit de militants du rewmi ( Aly Saleh)



Nous avons le regret de constater que malgré cet ouverture du président Macky Sall et son acte de générosité nos pseudo alliés au lieu de rendre l’ascenseur comme l’ont fait feu le président Ousmane Tanor Dieng ou Moustapha Niass , profite de cette renaissance inespérée pour couper le sein qui les a ressuscité en entamant des tentatives de déstabilisation voir d’implosion de la coalition qui a existé avant leur adhésion, qui s’est bonifié au fil du temps et qui continuera à exister : je veux nommer le Benno book yakaar.



Par décence leur comportement aurait du se manifester par leur reconnaissance et comprendre que notre force assure leur survie en travaillant à la consolidation de l’union à l’instar de tous les autres responsables de BBY. Les intérêts de BBY ne seront point à brader et nous ferons face. Nous réitérons ici notre ferme volonté de défendre les intérêts des thièssois en particulier et des sénégalais en général ; et cette conviction au de la de toute considération politique ne sera pas bradé



Les responsables de ce partis se sont enivrés avec ces positions de pouvoir et viennent nous dire que tout leur est du à Thiès : honte à eux



Le Benno est passé de 7% en 2012 à 41 % en 2019 alors que le rewmi est passé de plus de 70% en 2012 à 44%. Entre temps hormis l’intermède 2014 le Benno à battu le rewmi à Toutes les élections a Thiès même si le Candidat Idrissa Seck, bénéficiant de « l’effet fils du terroir » y a battu le candidat Macky Sall



De plus le Rewmi à Thiès n’a jamais voulu être membre à part entière de Benno cherchant toujours à créer une dualité virtuelle Benno # Rewmi. Nous n’en voulons pour preuve que leurs comportements lors de l’arrivée du PR à Thiès pour l’inauguration de l’ISEP. Depuis leur adhésion à la coalition BBY ils ont systématiquement torpillé toutes les tentatives de réunion ou de discussion et font du dilatoire. S’ils pensent que cette adhésion nous privera de notre appréciation critique de la gestion de ces collectivités et de notre marche inexorable vers la prise de ces collectivités, ils se trompent lourdement.



Nous savions que « Soow mi da fa forokh » mais en militants disciplinés nous avions salué le patriotisme et le sens des responsabilités du président Seck. « Wayé kou khamoule bour saay na niou nila bour dé na nioune dou niou nane soow bou forokh ». Nous avons la responsabilité historique de rependre ces collectivités et lemettre dans de bonnes mains. Tenez vous le pour dit nous aurons notre candidat à Thiès Ouest et dans les autres collectivités de la ville.