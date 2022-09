Déclaration : Barthélémy Dias se défoule sur « une certaine presse » et dénonce la violation du règlement intérieur de l’assemblée nationale.

Après le show du lundi à l'assemblée nationale lors de l'installation de la 14e législature, c’est un Barthélemy Dias dans tous ses états qui s’est adressé à ses militants et au peuple sénégalais à travers une vidéo largement relayée dans ses comptes.



Le maire de Dakar qui s’est défoulé sur une certaine presse qu’il considère comme une presse de Macky Sall, a dénoncé avec vigueur ce qui s’est passé hier à l’assemblée nationale. Pour Barthélémy Dias ce n’est que le début du commencement pour les postures à prendre à l’hémicycle.



Ainsi, Barthélémy Dias déplore la violation des lois et du règlement intérieur de l’assemblée nationale et met en garde le président Macky Sall contre toute manœuvre pour un projet de troisième mandat...