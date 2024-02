Décision du CC : L’ambassadeur Raynor a consulté Alioune Tine pour la tenue de l’élection présidentielle

Les États-Unis sont toujours en pourparlers avec les acteurs pour l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais. L’ambassadeur Raynor l’a confirmé à travers un post X sur Ttwitter.



« Les États-Unis continuent d’échanger avec divers acteurs sur la situation politique du Sénégal. Aujourd’hui, l’ambassadeur Raynor s’est entretenu avec Alioune Tine, Fondateur du Centre Afrika Jom, sur l’importance des libertés démocratiques et la nécessité d’organiser des élections libres et équitables dans les plus brefs délais », a-t-il écrit.