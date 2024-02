Decision du CC: L'Assemblée Nationale prend acte et qualifie la décision de "signe d’un revirement jurisprudentiel"

A la suite du communiqué d'hier annonçant la fin de la mission de la commission d'enquête parlementaire avec l'Ouverture d'une information judiciaire par le ministère de la justice. C'est au tour de l'Assemblée Nationale de prendre acte de la décision du Conseil Constitutionnel qu'elle qualifie de " signe d’un revirement jurisprudentiel quant au contrôle de constitutionnalité d’une loi constitutionnelle".

Ainsi, s'interroge la chambre parlementaire, " remet-elle en cause la souveraineté du pouvoir constituant de l’Institution parlementaire. Ce faisant, l’Assemblée nationale réaffirme son attachement aux valeurs de démocratie et plus particulièrement à la séparation des pouvoirs".