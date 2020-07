Ayant pris part au point de presse de Teungueth FC, l’honorable député Seydou Diouf, par ailleurs président de la Fédération Sénégalaise de Handball, se dit totalement engagé dans ce combat pour la réclamation du titre de champion du Sénégal pour TFC, malgré sa posture de président de Fédération qui ne lui permet pas de remettre en question une décision fédérale.



« C’est un combat qui est noble, un combat qui repositionne notre ville au niveau national », a-t-il estimé. M. Seydou Diouf exhorte TFC et les Rufisquois à mener le combat en toute responsabilité comme ils ont l’habitude de le faire. Poursuivant, l’honorable député a plaidé pour un engagement de tous les élus de la ville à côté de Teungueth FC et d’en faire leur Club de cœur pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. « D’une crise, on peut apprendre des choses, de cette crise l’ensemble des responsables de Rufisque doivent sans distinction de couleur politique faire de TFC leur club de cœur et s’engager à ses cotés », a-t-il déclaré.



À cet effet, Seydou Diouf s’engage à mettre 5 millions de Frs Cfa sur la table pour accompagner Teungueth Football Club...