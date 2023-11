Décision de la Cour de la CEDEAO- Me El Hadji Diouf jubile : « C’est une défaite totale, sur toute la ligne pour Sonko ! »

Le tonitruant avocat, Me El Hadji Diouf jubile, suite à la décision de la Cour de Justice de la Cedeao dans l’affaire Ousmane Sonko. Pour l’avocat de l’Etat, « C’est une victoire de l’Etat du Sénégal. On a voulu diaboliser l'État. Et aujourd’hui la CEDEAO a montré que le Sénégal est un Etat de droit, respectueux des droits des citoyens. Et ça, c’est important ! », s’exclame la robe noire.

L’avocat décortique ainsi la décision d’Abuja. La Cour de justice de la Cedeao dit que « Sonko ne peut pas participer aux élections parce qu’on ne doit pas le réinscrire, c’était la demande de Sonko et ensuite, il voulait que son parti soit réhabilité. Pour toutes les demandes de Sonko, c’est un rejet ! C’est une défaite totale, sur toute la ligne pour Sonko », a-t-il expliqué face aux journalistes, devant la Cour Suprême ou l’audience devrait reprendre vers 16h 30.