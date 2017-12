Décision de l'Administration américaine de reconnaître Jérusalem comme Capitale d'Israël: L'Algérie dénonce avec force cette grave décision

«C'est avec une très grande préoccupation que l'Algérie a pris connaissance de la décision de l'Administration américaine de reconnaître El Qods Echarif (Jérusalem, ndlr) comme Capitale d'Israël », suivant un communiqué du Ministère algérien des Affaires Etrangères, publié le 06 décembre 2017.

« L'Algérie dénonce avec force cette grave décision, en ce qu'elle constitue une violation flagrante des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de la légalité internationale et en ce qu'elle remet en cause toute possibilité de relance d'un processus de paix depuis trop longtemps à l'arrêt. Cette décision fait peser, en conséquence, de lourdes menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité d'une région névralgique déjà fortement meurtrie », indique le communiqué.

«Tout en réitérant son soutien total aux droits inaliénables du peuple palestinien frère, l'Algérie en appelle à la nation arabe, à la Umma islamique et à la communauté internationale dans son ensemble à se mobiliser pour le respect des droits nationaux du peuple palestinien et du statut international de la ville Sainte », conclut le Ministère.



Jérusalem: la décision américaine, une violation grave de la légalité internationale



Au Caire, le Ministre des Affaires Etrangères, M. Abdelkader Messahel, a affirmé, le 09 décembre 2017, lors de la Session extraordinaire du Conseil de la Ligue des Etats arabes, dédiée à l'examen de la situation en Palestine, que la décision de l'administration américaine de reconnaître El-Qods Echarif (Jérusalem, ndlr) comme capitale d'israël constituait une violation grave de la légalité internationale et des décisions pertinentes de l'ONU.

Dans son allocution au Conseil, M. le Ministre des Affaires Etrangères, a souligné que cette décision condamnable et dangereuse constitue une violation grave de la légalité internationale et des décisions onusiennes.

Il a ajouté que la décision de l'administration américaine intervient au moment où l'on s'attendait à une nouvelle initiative pour redynamiser le processus de paix dans la région, et en dépit de ses implications négatives sur la stabilité de l'ensemble de la région.

M. le Ministre, a mis en exergue, dans ce cadre, l'impératif d'une action concertée en vue de faire face à cette décision, tout en appelant, àla fois, la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien et mettre un terme à la souffrance qu'il endure depuis l'occupation de son territoire, et l'administration américaine à abandonner sa décision et s'inscrire dans l'attitude de neutralité qu'appelle son rôle et sa responsabilité au titre du processus de paix dans la région.

Tout en réaffirmant la position ferme de l'Algérie en soutien au Peuple palestinien et à son droit légitime d'établir son Etat indépendant,avec El-Qods (Jérusalem) comme capitale, M. Messahel a rappelé que l'instabilité que connaît le monde arabe est intimement lié à l'échec de la communauté internationale à trouver une solution juste, globale et définitive à la question palestinienne.