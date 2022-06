Décision de justice inappliquée : Toujours pas d’épilogue dans l’affaire opposant le Douanier Nguirane Ndiaye à des hommes d’affaires dont Djily Csb.

À chaque fois, c’est le même motif qui est invoqué, à savoir des obstacles pour saisir des biens appartenant au Douanier, précédemment en service au fret de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Pourtant, le tribunal correctionnel de Dakar avait ordonné l'exécution provisoire.



En plus d’une condamnation de deux ans ferme, une décision accessoire a été prononcée par le juge ayant statué en première instance, autorisant les parties civiles à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre le soldat de l’économie, malgré les recours qu'il aurait engagés.



« Nous avons constaté que les conditions d’exécution posent problème. On a comme l’impression que le Douanier est protégé. On nous dit qu’aujourd’hui, il n’y a pas assez d’argent sur son compte, alors qu’il a détourné plus de 225 millions de francs CFA au préjudice d’honnêtes commerçants », a expliqué un des plaignants.



Hors prétoire, les victimes ayant perdu des dizaines de millions de francs CFA dans cette escroquerie, ont exprimé leur étonnement et colère. Car, disent-ils, ils avaient obtenu en leur faveur une condamnation du Douanier Nguirane Ndiaye à travers une décision de justice.



« Suite à la décision rendue par le Tribunal d’instance de Dakar statuant en matière correctionnelle, en date du 02 janvier 2021 portant le numéro 662/2020, nous avons obtenu la condamnation du Douanier Nguirane Ndiaye et son épouse au paiement de dommages et intérêts.



Or, à ce jour, ces derniers n’ont toujours pas procédé au paiement, malgré nos relances restées infructueuses. Nous demandons l’exécution du jugement par le biais d’une saisie sur leurs biens afin d’obtenir le paiement des sommes dues, comme le prévoit la loi », réclament Djily Csb et autres.



Dans cette affaire, l’homme d'affaires Djily Csb a subi le plus lourd préjudice : 73 millions Fcfa. Il a soutenu être victime de la dame Ndèye Fatou Kane. À la livraison de la marchandise, explique le représentant de Samsung au Sénégal, c’est Nguirane Ndiaye qui s’est présenté en tenue de douanier, avec une procuration de la société « Jamila Electronics », appartenant à son épouse.



Le sous-officier des Douanes est accusé d’avoir profité de ses fonctions pour détourner 225 millions de francs CFA au préjudice de commerçants. Le tribunal correctionnel de Dakar l’a en effet condamné à une peine de 2 ans de prison ferme, assortie d’une amende pénale de 100 mille francs CFA, en plus des dommages et intérêts d’un montant de 80 millions à reverser à l’une des parties civiles, Abdoul Khadr Ndongo dit Djily CSB.



Dans cette affaire, d’autres commerçants ont subi de lourds préjudices. Il s’agit d’Aly Dieng, Mohamed El Hafedh Eljouri, Serigne Mbacké Sylla et Khady Diouf à qui des dommages et intérêts ont été alloués.



Le soldat de l’économie et sa femme ont été déclarés coupables de plusieurs délits, dont « escroquerie », « exercice illégale de commerce » et « association de malfaiteurs », mais le juge avait en revanche écarté le délit de « faux et usage de faux »