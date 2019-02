Décision cour de Justice CEDEAO dans l’affaire Khalifa Sall : les précisions de Me Ousmane Séye

Le coordonnateur du collectif des avocats de l’Etat a dit prendre acte de la décision rendue par la cour de justice de la CEDEAO qui a rejeté les deux demandes en urgence introduites par ses avocats. Il s’agissait de l’inscription de Khalifa Sall sur les listes électorales et de l’arrêt du processus électoral. La décision de la Cour vient de tomber et l’ancien maire de Dakar a vu ses deux demandes purement et simplement rejetées. S’il ne s’en réjouit pas, l’avocat annonce une décision juste.

Pour ce qui est du fond des requêtes respectives de Khalifa Sall et de Karim Wade, le tribunal en connaîtra le 20 Février prochain.