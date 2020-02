Décision : Kemi Séba sera expulsé à nouveau dès ce soir, son avocat se pourvoit en cassation.

Kemi Séba a été retenu par la police des frontières à son arrivée à l'Aéroport Blaise Diagne (Aibd), ce dimanche. Son avocat, Me Khoureychi Ba, a annoncé qu' «il sera expulsé à nouveau et dès ce soir du sol sénégalais», comme il l'avait craint dans un premier temps.



A l'énoncé de la mesure d’expulsion, son conseil sénégalais a décidé de contester cette décision au plus haut niveau. Me Ba a annoncé son souhait de déposer un pourvoi en cassation.



«Nous allons déposer un pourvoi en cassation», a-t-il dit, estimant que sa mésaventure est directement liée à son engagement contre le francs CFA.