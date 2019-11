Décès du député Abdoulaye Bosco Sadio : La Chambre des Élus de l’APR s’incline devant la mémoire d’un militant de première heure.

C’est avec une très profonde tristesse et une douleur immense, que nous avons appris la disparition de notre Camarade Abdoulaye Bosco Sadio député maire de Goudomp. Militant des premières heures de notre Parti, fidèle parmi les plus fidèles compagnons du Président Macky Sall, Bosco comme nous avions l’habitude de l’appeler, fut soldat de tous les combats qui ont façonné notre Parti et garanti sa marche victorieuse vers les plus grands sommets politiques.



Du Balantacounda dont il fut l’un des plus grands Responsables politiques du Parti, à Sédhiou, en passant par l’assemblée nationale où il a aussi servi comme représentant du peuple avec engagement et détermination, Abdoulaye Bosco Sadio laissera l’image d’une grande personnalité acquise aux Valeurs altruistes . Celles d’un homme de conviction, vaillant, sincère dans son engagement et d’un humanisme authentique.



Son dévouement hors pair, reconnu des Jeunes, des Femmes, des sages et de ses Camarades de combat à Goudomp, étalait sa prédilection à l’assistance et à la sympathie sociales et son soubassement constant aux strates et catégories défavorisées.



Fort de tout cela, la perte du grand Abdoulaye Bosco Sadio, est une privation cruelle pour le Président de la République, pour notre Parti, pour la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar et pour toutes les populations du Balantacounda sa terre qu’il a toujours cherché à servir avec abnégation.



Tous les Élus de l’Alliance Pour la République, s’inclinent devant la mémoire de ce grand et admirable Responsable, dont la confession perpétuelle, sera pour toujours, une nasse d’inspiration pour tous les Militants et Militantes de notre Parti.



Paix à son âme et que la terre de Goudomp lui soit légère.



Président de la Chambre des Élus

Mor Ngom