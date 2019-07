Décès du SG du PS / Dr Macoumba Diouf : « Un grand militant de la cause de l'agriculture (en particulier l'horticulture) »

"C'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que j'ai appris la nouvelle du décès du Président Ousmane Tanor Dieng, Président du HCCT et Secrétaire Général du Parti socialiste. Je perds un oncle, un confident et un conseiller qui gardait beaucoup ma modeste personne en estime. C'était un modèle d'Homme d'État pour sa loyauté aux Président Abdou Diouf et Macky Sall, pour son endurance et sa persévérance toute sa vie politique durant.



Un grand militant de la cause de l'Agriculture (en particulier l'Horticulture) dans sa commune et au-delà.



Le Sénégal perd un grand fils et je souhaite que son parcours politique et, au-delà, son passage ici-bas, puisse inspirer la classe politique de notre pays et surtout la jeune génération.

Puisse Allah, dans sa miséricorde infinie, lui accorder son Pardon et l'accueille dans son paradis éternel. Alahouma ikhfirlahou warhamhou..."