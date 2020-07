Décès du Maire de Diass : Les condoléances de l’Association des maires du Sénégal (AMS)

Le maire de Diass, Alioune Samba Ciss, est décédé. Il a été rappelé à Dieu cette nuit à l’hôpital régional de Thiès. En cette triste circonstance, Aliou Sall Président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et l’ensemble de ses Collègues ont présenté leurs condoléances. L’enterrement aura lieu aujourd’hui à Toglou, son village natal.

Les Maires du Sénégal prient pour le repos de l’âme du défunt et ont présenté à nouveau leurs sincères condoléances à toute la population de la Commune de Diass, au Président Moustapha Niasse et à l’ensemble des militants de l’Afp, parti où il a milité activement jusqu’à sa mort.