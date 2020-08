Décès du Khalife de Médina Baye : "Le président de la République avait une affection certaine pour le défunt..." (Me Nafissatou Diop Cissé).

Très attristée, Maitre Nafissatou Diop Cissé qui va effectuer le déplacement pour présenter ses condoléances à la famille éplorée, a tenu à faire un témoignage à l'endroit de "Papeu Cheikh" et rappeler les relations entre le chef de l'État et lui. "Le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass est une perte immense pour le Sénégal et la Ummah islamique. Tant l’homme était multidimensionnel. Soldat de Baye Niass, il était aussi un diplomate qui avait ramené la paix dans certaines parties du Nigéria. En tant que talibé, nous nous inclinons devant sa mémoire et présentons nos condoléances à toute la famille de Baye ; mais aussi au Président de la République, Macky Sall, qui avait une affection certaine pour le défunt..."



Poursuivant, la notaire de revenir sur les qualités du nouveau Khalife. "Nous ne doutons pas que Cheikh Mahy Ibrahima Niass, le nouveau khalife, un brillant intellectuel, portera haut le flambeau légué par son grand-frère. Il a déjà indiqué la voie dans sa première déclaration publique : «La discipline sera une sorte de contrat social entre le Khalife que je suis et les jeunes disciples que vous êtes. Si vous vous illustrez de belle manière dans ce domaine, ce sera bénéfique pour tous. Au cas contraire, je risque de démissionner.» C’est tout Cheikh Mahy."