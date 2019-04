Décès du Général Lamine Cissé : L’hommage de la Commission de la défense et de la sécurité

La Commission de la Défense et de la Sécurité s’est inclinée devant la mémoire du Général Lamine Cissé. Elle a rendu hommage au défunt haut gradé de l’armée à la retraite, décédé ce vendredi 19 avril 2019, à travers un communiqué parvenu à Dakaractu.



Dans un hommage qu’il a signé, l’honorable député Alioune Badara Diouf, président de ladite commission, dit avoir appris, avec une grande tristesse, ‘’la disparition de notre illustre compatriote le Général Lamine Cissé’’. Occasion qu’il a saisie ‘’pour rendre hommage au nom de Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et en (son) nom personnel, à l’un des meilleurs d’entre nous’’.

‘’Le Général Lamine Cissé incarnait les principes républicains et avait un sens aigu de la responsabilité. Il a été tout au long de sa vie, un homme intègre, intelligent, un homme de vision et d’action. Sa carrière longue et variée au service de la République et de la communauté internationale en est une parfaite illustration’’, a déclaré, le député Alioune Badara Diouf, en hommage à l’ancien ministre de l’Intérieur.