Décès des maires de Démette (Podor) et de Bontonco (Kolda) : Les condoléances du président Macky Sall

Les collectivités territoriales ont été frappées ce jeudi par le rappel à Dieu de deux des leurs. Il s’agit du maire de Démette Abdoulaye Elimane Dia et un peu plus tard, de celui du maire Chérif Habibou Aïdara qui était également au niveau du HCCT.

Le président de la République s’est incliné sur la mémoire des disparus en ces termes dans un tweet :

« C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris le décès de deux de nos maires : Abdoulaye Elimane Dia de Démette et Chérif Habibou Aïdara de Bonconto et membre du HCCT. Je prie pour le repos de leurs âmes. Mes condoléances aux familles attristées »