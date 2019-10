Décès de soldats en RCA : Le président Macky Sall élève les défunts au rang de Chevalier de l’ordre national du Lion.

C’était ce vendredi matin au camp militaire Dial Diop que le chef de l’Etat, Macky Sall, a élevé, au rang de chevalier de l’ordre national du Lion, les trois soldats sénégalais décédés dans le crash d’un hélicoptère en République Centrafricaine.

La cérémonie posthume s’est déroulée avec la présence de toute la hiérarchie et des proches des soldats et les défunts; l’adjudant-chef Malick Coly, du sergent-chef Ndiaw Coulibaly et du capitaine Gorgui Foune, ayant péri dans l’accident d’hélicoptère survenu le 27 septembre dernier au moment de son atterrissage à Bouar, dans l’ouest de la Centrafrique.

Le capitaine El Hadji Moussa Thiam, pilote de l’appareil a survécu à cet accident survenu dans le cadre des opérations de la Mission intégrée des Nations-Unies pour la Centrafrique (MINUSCA).