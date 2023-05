Décès de manifestants et brutalité des forces de défense et de sécurité : le F24 va intenter des actions en justice contre l'État.

En conférence de presse ce mercredi 17 mai 2023 dans un restaurant de la place, les leaders de la grande coalition F24 se sont prononcés sur la situation du pays et ces derniers jours accentués par des casses liées au procès de Ousmane Sonko Adji Sarr. Prenant la parole, Abdoulaye Tine membre de F24 a non seulement déploré la mort des jeunes manifestants lors des heurts du 16 mai passé, mais aussi le mutisme des autorités suite à la mort des 14 jeunes lors des événements de mars 2021. Le membre de F24 va plus loin, le F24 compte dénoncer au niveau national et international ce qui se passe actuellement au Sénégal et vont intenter des actions en justice contre l'État en déposant sur la table du procureur des plaintes avec constitution de partie civile contre les brutalités et les tortures colis par les forces de défense et de sécurité, pour l’ouverture d’une information judiciaire concernant les victimes mort lors de manifestation depuis 2021.