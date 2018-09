Décès de la mère de Sidy Same : Le Ministre Abdou Aziz Mbaye présente les condoléances du gouvernement [IMAGES]

Le ministre conseiller du Président de la République Abdou Aziz Mbaye s'est rendu cet après-midi à la Médina pour présenter ses condoléances à Sidy Same, responsable politique de l'Apr au nom du Président de la République Macky Sall suite au décès de sa mère. Il était accompagné d'une forte délégation composée du ministre Seydou Guèye, porte-parole et Secrétaire du Gouvernement, du Directeur général des Impôts et Domaines Cheikh Ahmed Tidiane Ba, de la conseillère Ndèye Cissé au Haut conseil des collectivités territoriales, de Ndèye Seynabou Ndour, conseillère économique sociale et environnementale, de Adja Mbène Paye directrice de cabinet de la ministre des transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck ainsi que plusieurs responsables politiques et cadres de l'Apr.Le ministre conseiller et ancien directeur de cabinet du Président en a profité pour rappeler le parcours politique de leur frère de parti Sidy Same qui, a-t-il précisé, chemine aux côtés du Président Macky Sall depuis l'installation des structures de l'Alliance pour la République.Par ailleurs, le ministre Abdou Aziz Mbaye a exhorté les responsables de l'Apr de la Médina à travailler main dans la main pour atteindre les objectifs assignés.