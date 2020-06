Décès de la mère d’Aminata Touré : La famille maraboutique de Taslima (Sédhiou) présente ses condoléances.

Suite au rappel à Dieu de la mère d’Aminata Touré (présidente du Cese) Adja Nafissatou Sow, la famille maraboutique de Taslima est partie présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée. La délégation a été conduite par El Hadj Khalifa Diaby porte-parole du khalife Cheikh Sidya Diaby. La défunte était une tante pour la famille maraboutique.



Occasion saisie par le porte-parole du khalife El Hadj Khalifa Diaby pour avancer : « la défunte et ma mère étaient des amies inséparables c’est pourquoi, nous avons perdu une mère, une confidente, une amie. Elle était très sociable et aimable car nous étions à ses yeux sans distinction ses enfants. C’est pourquoi, la famille Diaby de Taslima et moi-même présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée ».



Selon le porte-parole, le rappel à dieu de notre tante « représente une immense perte et laisse un grand vide pour nous ». C’est pourquoi, avance-t-il, « nous prions Allah (SWT) de l’accueillir dans son paradis afin que Firdaws soit sa demeure éternelle ».



La délégation était composée de Toumane Camara, Ahmadou Mandian et Ibrahima Kébé.