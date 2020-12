Décès de la députée Marie Louise Diouf : Cheikh Bakhoum et la coordination de l’APR de Grand Yoff rendent hommage à une mère protectrice aux conseils précieux.

C’est avec des mots empreints d’émotions que je m’exprime aujourd’hui suite au rappel à Dieu de l’Honorable Député Marie Louise Diouf que nous appelions affectueusement Maman Loulou.







Un qualificatif qui n’était pas fortuit puisqu’en véritable mère protectrice, elle nous a toujours appuyés dans le cadre de nos différentes activités politiques à Grand-Yoff. Ses conseils, son soutien et ses efforts nous ont toujours été d’une grande utilité, surtout lors de la Présidentielle de 2019.







Maman Loulou, la Coordination APR de Grand-Yoff te sera toujours reconnaissante.



Après avoir brillamment servi ta commune et nous avoir dignement représentés à différentes instances, notamment à l’hémicycle, tu peux désormais reposer en paix.







Nous présentons nos condoléances les plus attristées à ta famille biologique et politique, à toutes les populations de Grand-Yoff, à tous les députés et au Président de la République Macky Sall.







Que Dieu dans son infinie miséricorde t’accepte au Paradis.







Cheikh BAKHOUM



Responsable politique Benno Bokk Yaakaar Grand Yoff