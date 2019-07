Décès de l’homme d’affaires Ameth Amar : « L’Université et la Fondation Ucad sont en pleurs » (Ibrahima Thioub, recteur)

À l’annonce du décès de l’homme d'affaires, fondateur du groupe agro-industriel, la Nouvelle minoterie africaine (NMA), le Pr Ibrahima Thioub, recteur de l’Ucad, ému et surpris à la fois, a tenu un témoignage émouvant à l’endroit du défunt. « Ameth Amar était quelqu’un qui a travaillé avec l’Université, et qui exprimait un amour profond de l’enseignement supérieur, il était membre du conseil d’administration de la Fondation Ucad. Il nous mettait en relation avec les entreprises et contribuait massivement à résoudre les problèmes de l’université. Cet homme est irremplaçable à côté de l’université. Qu’Allah lui accorde son pardon », a-t-il soutenu, avant de présenter ses sincères condoléances à la famille éplorée et à la nation sénégalaise.