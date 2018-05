Décès de l’étudiant Fallou Sène : Le SUDES/ESR accuse l’État du Sénégal et exige la tenue d’une commission d’enquête indépendante

Le SUDES/ESR est sorti ce jeudi 17 mai en conférence de presse pour condamner avec la dernière énergie cette tragédie ayant conduit à la mort de cet étudiant en Licence II lettres modernes de l’Université Gaston Berger. Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal tient le gouvernement pour seul responsable de cet incident. Pour ces enseignants, c’est le retard du paiement des bourses qui constitue la seule cause du drame. Les étudiants ne faisaient que manifester pour avoir accès « sans ticket au restaurant universitaire parce que l’État n’avait jusqu’alors pas payé les bourses ». Afin que toute la lumière soit faite dans cette affaire ainsi que celles qui l’ont précédée au niveau des campus universitaires,- Balla Gaye en 2001 et Bassirou Faye en 2014-, le SUDES/ESR exige des autorités étatiques la mise en place immédiate d’une commission d’enquête indépendante dont il sera membre. « Il faut que les auteurs de ces actes révoltants et choquants soient traqués et condamnés».