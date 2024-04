Décès de l’ancien PM Mahammed B.A. Dionne: La dépouille attendue ce mardi à Dakar

La dépouille de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne est attendue à Dakar le mardi 9 avril 2024 à 14h25. Elle sera embarquée au bord du vol de la compagnie aérienne Air Sénégal HC 404.



La toilette, qui est un rituel musulman se fera le lundi 8 avril 202 à 12h30 suivie du recueillement à 14h 00 et enfin la levée du corps: 14h30.



L’ancien Premier ministre et non moins candidat malheureux à la dernière élection présidentielle est décédé à Paris ce vendredi 5 avril 2024 suite à un longue maladie.