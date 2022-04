Décès de Thierno Birahim Ndao : l’AMS loue les services d’un ‘’grand militant’’ de la décentralisation.

Le rappel à Dieu de Thierno Birahim Ndao survenu ce mardi 26 avril, à son domicile à Mermoz, n’a pas laissé indifférente l’Association des Maires du Sénégal (AMS) qui a sorti un communiqué pour louer les services du disparu qui a fait ses œuvres au sein de l’institution.

« Feu le Maire Thierno Birahim NDAO, outre ses anciennes fonctions de Gouverneur, de Directeur Général de la Douane, de Directeur Général de la Loterie National, entre autres, a été un grand militant de la décentralisation et un travailleur acharné des chantiers liés à la cause des municipalités du pays. Il a notamment fait partie, en sa qualité de Secrétaire Général à l’époque de l’AMS, des personnalités qui ont obtenu la cession de l’actuel Maison des Élus Locaux. Il en a d’ailleurs été l’Administrateur jusqu’en 2015 », a souligné dans la note, l’institution regroupant l’ensemble des maires du Sénégal. Elle prie pour le repos en paix de son âme, et qu’Allah lui pardonne ses pêchés et lui ouvre grandement les portes du Paradis.

L’inhumation de Thierno Birahim Ndao est prévue ce 27 avril, à Touba. Ainsi, l’AMS présente ses condoléances attristées à la famille éplorée et à la nation sénégalaise.