Décès de Thierno Birahim Ndao : Quand un administrateur civil aux multiples visages était honoré par le président Macky Sall

L’Administrateur civil, Thierno Birahim Ndao, est décédé mardi, ont annoncé ses proches et parents. Après cette triste nouvelle, Dakaractu vous résume ce qu'il faut savoir sur un magistrat de formation aux multiples facettes.



En procédant au baptême de l’hôpital de Kaffrine dénommé « Centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao », inauguré le samedi 29 mai 2021, le président Macky Sall, a voulu rendre hommage à un exemplaire commis de l’État, nous rappelle-t-on.



Le parrain de l’hôpital de Kaffrine, né à Ngathie en 1924, est sorti de l’École nationale William Ponty et de l’École nationale d'administration du Sénégal (ENA).





Ce magistrat de formation et administrateur civil est passé par la Faculté de droit de Paris. Il est diplômé de l’Institut de Criminologie de la Faculté de droit de Paris et de l’École polytechnique de Notariat et de procédure pratique, dans la capitale française.



Thierno Birahim Ndao a été élu maire de la Commune de Kaffrine en 1990. Ce magistrat de formation est resté à la tête de la municipalité du « Ndoucoumane-Saloum » pendant 15 années.



« À ce titre, il participera activement au mouvement municipal africain et francophone. L’homme a laissé son empreinte dans la Commune et dans la région de Kaffrine qu’il aime tant », lit-on par ailleurs.



Tout au long de sa carrière, Thierno Birahim Ndao exercera de hautes fonctions : Préfet du Département de Diourbel, Gouverneur de la Région de Thiès, de la région du Fleuve et de la région du Cap-Vert. Ainsi, il a servi dans l’Administration territoriale pendant 25 ans.



Il a été également Directeur Général des Douanes et Directeur Général de la Lonase. Ce, après son passage aux Tribunaux de première instance de Grand Bassam et de Niamey, en tant que Greffier en Chef. Le parrain du Centre hospitalier régional de Kaffrine a été aussi Juge d’instruction, président du Tribunal du Travail de Diourbel et Commandant de cercle à Kaolack et à Podor.