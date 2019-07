Décès de Tanor DIENG/ La ministre Zahra Iyane THIAM écourte sa tournée : « C’est un grand commis de l’État, un diplomate chevronné qui a, de manière sûre, apporté sa contribution à l’édification de notre nation »

Suite au décès de la quatrième personnalité de l’État, la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, qui se trouvait à Kédougou pour la vulgarisation du programme PLASEPRI II, a suspendu sa tournée régionale. Zahra Iyane Thiam a présenté ses condoléances à toute la nation sénégalaise et en premier au Chef de l’État. À l’en croire, Ousmane Tanor Dieng qui était jusque-là président du Haut conseil des collectivités territoriales, est un «un grand commis de l’État, un diplomate chevronné qui a, de manière sûre, apporté sa contribution à l’édification de notre nation ». Après avoir appris la triste nouvelle, la ministre qui devait se rendre à Tambacounda, a écourté son séjour dans la partie orientale...