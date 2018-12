Décès de Sidy Lamine Niasse : Le Gouvernement du Sénégal s’incline devant la mémoire « d’un infatigable défenseur de l’Islam et des libertés »

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, le Premier Ministre,

Mahammed Boun Abdallah DIONNE et l’ensemble du Gouvernement présentent leurs

sincères condoléances, à sa famille, à la Oummah Islamique et à la presse nationale

et internationale suite au rappel à Dieu d’El Hadj Sidy Lamine NIASSE, Président

Directeur Général du groupe Wal Fadjri.



Le Sénégal perd un pionnier de la presse privée, un témoin des grandes mutations

démocratiques de notre pays et, un infatigable défenseur de l’Islam, des libertés

individuelles et collectives.



Le Gouvernement exprime toute sa compassion à l’ensemble de la famille éplorée et

à la Nation toute entière.



Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole

Seydou GUEYE