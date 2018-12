C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Monsieur Sidy Lamine NIASSE, Président Directeur Général du Groupe Walfadjri. Le Sénégal perd un sage, un professeur, un guide, un défenseur dévoué de la liberté d’expression et de la démocratie.

Nous saluons la mémoire d’un patriote, au service exclusif de son pays. L’annonce de son décès a été brutale pour sa famille, pour la presse et pour tous les Sénégalais. Nos pensées vont également à l’endroit de la jeunesse, qui perd ainsi un infatigable promoteur. Oui, Sidy a toujours cru en cette jeunesse et Walfadjri a été l’incubateur de nombreuses générations de jeunes journalistes, aujourd’hui très respectés dans l’espace médiatique.

En cette douloureuse circonstance, nous prions pour le repos de son âme et présentons nos condoléances à la famille éplorée et à toute la nation sénégalaise.

Moustapha KOUNDOUL

Coordonnateur des Jeunes « Madické 2019 ».

Fait à Dakar le 04 Décembre 2018.