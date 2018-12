Décès de Sidy Lamine Niass : Walfadjri pleure son PDG et s'engage à perpétuer son œuvre

Les travailleurs du groupe Walfadrji ne savent plus à quel saint se vouer après le rappel à Dieu de leur Président directeur général. Journalistes, animateurs, cameramen, pour ne citer que ces catégories, pleurent d'ores et déjà Sidy Lamine Niass qu'ils décrivent comme un père qui aura été à leur chevet pour les accompagner dans leurs carrières respectives. Certains d'entre eux parlent d'un mentor pour qui, ils donneraient leur vie. C'est dire qu'entre eux et leur défunt employeur, la relation dépassait le cadre professionnel. Lui rendre hommage, est impératif pour eux. Et la meilleure manière de lui rendre la pareille, c'est de perpétuer son œuvre. Chose qu'ils entendent faire en collaboration avec ses successeurs qui auront la lourde charge de prendre les rênes du Groupe Walfadjri.