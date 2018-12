Décès de Sidy Lamine Niass : Les condoléances des députés du groupe Benno Bokk Yakaar

Des députés de l’Assemblée nationale ont été aussi attristés par le décès du président du Groupe Benno Bokk Yakaar (Bby). Réunis au sein de cette structure, ils ont ‘’rendu un hommage à la mémoire de Sidy Lamine Niasse, un fils du Sénégal qui par son combat courageux et inlassable pour le développement de la presse a puissamment participé à l’approfondissement de la démocratie’’.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, Aymérou Gningue, le président dudit groupe a salué la mémoire de Sidy Lamine Niass. ‘’Un des pionniers de la presse privée avec son groupe de presse Walfadjiri, il a contribué à promouvoir la liberté de la presse et à refléter le débat public au Sénégal. Le Groupe Bby adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à toute presse. Ce, avant de prier pour que le Tout-Puissant l’accueille dans son paradis céleste’’,